MFÖ Yaşın 19 şarkı akorları burada! Yaşın 19 kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Yaşın 19 bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Yaşın 19 akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Yaşın 19 şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Şarkı Ritmi : AK-YY-KY Em Hadi bana sor C D Em Sevmek bu kadar mı zor C D Em-D Senden başka yok bildiğim yol D Em Hadi bana sor C D Am Gezginci ruhumuz bir gün biterse C D Korkmadan döneriz Em Gururluyuz C D Am Eksilirse ağlayanlar çevremizden D Ya gerçeği söyleriz C D Ya da nasıl istersen Em Ne güzel şeysin sen Am Hep yaşın 19 D Gel yanıma sar beni G B Bugün var yarın yokuz