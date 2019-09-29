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şarkı akorları burada! Yaşın 19 kolay akor ve orijinal ton

Türkiye’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Yaşın 19 akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Yaşın 19 akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 29.9.2019 16:28
MFÖ Yaşın 19 şarkı akorları burada! Yaşın 19 kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Yaşın 19 bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Yaşın 19 akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Yaşın 19 şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Şarkı Ritmi : AK-YY-KY 

Em
Hadi bana sor
C            D     Em
Sevmek bu kadar mı zor
C             D          Em-D
Senden başka yok bildiğim yol
D         Em
Hadi bana sor
 
C             D            Am
Gezginci ruhumuz bir gün biterse
C             D
Korkmadan döneriz
Em
Gururluyuz
C             D           Am
Eksilirse ağlayanlar çevremizden
D              
Ya gerçeği söyleriz
C       D 
Ya da nasıl istersen
 
Em
Ne güzel şeysin sen
Am
Hep yaşın 19
D
Gel yanıma sar beni
G              B
Bugün var yarın yokuz
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MFÖ Yaşın 19 şarkı akorları burada! Yaşın 19 kolay akor ve orijinal ton
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