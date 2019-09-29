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Sevdiğin mekanı kalple oyla

Dünyada 50'nci yılını kutlayan dergisinin , , Tokyo, Lizbon ve 'te gören projesi şimdi 'u ele geçiriyor. Günaydın köşe yazarı , projesini kaleme aldı. İşte o yazı…

FUNDA KARAYEL Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019 14:37
Sevdiğin mekanı kalple oyla

Dünyada 50'nci yılını kutlayan Time Out dergisinin New York, Londra, Tokyo, Lizbon ve Paris'te büyük ilgi gören projesi şimdi İstanbul'u ele geçiriyor.

Love İstanbul ile şehrin çok sevilen, keşfedilmeyi bekleyen yeme-içme, kültür-sanat mekanları, dükkanları ve tarihi hazineleri keşif haritasına, kırmızı kalplerle eklenecek.

Okuyucuların, semt elçilerinin, mekan sahiplerinin ve mahalle sakinlerinin katkılarıyla hazırlanacak listeler de İstanbul'u baştan sona keşfetmek için harika bir olanak sağlayacak.

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Sevdiğin mekanı kalple oyla
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