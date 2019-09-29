Urla’da caz akşamları

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın destekleriyle düzenlenen ve 3 gün sürecek Urla Caz Festivali başladı. Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde Piyanist Kerem Görsev ve triosu sahne aldı.Görsev'e kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman eşlik etti."Neşet Ruacan Quartet"ün caz müzik dinletisi sunduğu festivalde Bülent Ortaçgil ve Fatih Erkoç şarkıları seslendirdi.Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan "Urla'yı daha geniş kitlelere tanıtmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.Festivalin ilk gününde yaklaşık 2 bin misafir ağırladı. Festival bugün sona erecek.