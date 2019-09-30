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? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre bir şeyler birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre bir şeyler kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 12:46
Bir şeyler nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''bir şeyler'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, bir şeyler nasıl yazılır? TDK'ye göre bir şeyler birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

BİR ŞEYLER NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''bir şeyler'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bir şeyler yedikten sonra spor yapmaya çıkacağım.

Benim karnım çok acıktı. Lütfen bir şeyler yiyelim

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Bir şeyler nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK
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