Bir şeyler nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''bir şeyler'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, bir şeyler nasıl yazılır? TDK'ye göre bir şeyler birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

BİR ŞEYLER NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''bir şeyler'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bir şeyler yedikten sonra spor yapmaya çıkacağım.

Benim karnım çok acıktı. Lütfen bir şeyler yiyelim