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? Doğru yazılışı büluz mu, bluz mu?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, bluz nasıl yazılır? ’ye göre büluz mu, bluz mu? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 30.9.2019 12:43
Bluz nasıl yazılır? Doğru yazılışı büluz mu, bluz mu? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bluz nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile bluz kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

BLUZ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''bluz'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Pazardan aldığım yeni bluz bir kere giydikten sonra yırtıldı.

Mavi bluz sana çok yakışıyordu.

DOĞRU: Bluz

YANLIŞ: Büluz

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Bluz nasıl yazılır? Doğru yazılışı büluz mu, bluz mu? TDK
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