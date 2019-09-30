Çiğ köfte nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''çiğ köfte'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, çiğ köfte nasıl yazılır? TDK'ye göre çiğ köfte birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

ÇİĞ KÖFTE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''çiğ köfte'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Akşam yemeğinde çiğ köfte de varmış.

Acılı çiğ köfteyi çok seviyorum.

En lezzetli çiğ köfte bizim markette bulunuyor.