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? Doğru yazılışı civa mı, cıva mı?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, cıva nasıl yazılır? ’ye göre civa mı, cıva mı? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 30.9.2019 22:01 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 22:01
Cıva nasıl yazılır? Doğru yazılışı civa mı, cıva mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Cıva nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile cıva kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

CIVA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''cıva'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Cıva, parlak ve kırmızı renklidir.

DOĞRU: Cıva

YANLIŞ: Civa

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Cıva nasıl yazılır? Doğru yazılışı civa mı, cıva mı? TDK
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