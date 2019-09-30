Cıva nasıl yazılır? Doğru yazılışı civa mı, cıva mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Cıva nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile cıva kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

CIVA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''cıva'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Cıva, parlak ve kırmızı renklidir.

DOĞRU: Cıva

YANLIŞ: Civa