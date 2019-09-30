Demek ki nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''demek ki'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, demek ki nasıl yazılır? TDK'ye göre demek ki birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

DEMEK Kİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''demek ki'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Demek ki önyargılı olmamak gerekiyormuş