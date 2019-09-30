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Demek ki nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’demek ki nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre demek ki birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre demek ki kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 22:13
Demek ki nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''demek ki'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, demek ki nasıl yazılır? TDK'ye göre demek ki birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

DEMEK Kİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''demek ki'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Demek ki önyargılı olmamak gerekiyormuş

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