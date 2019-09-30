Devlet Tiyatroları 1 Ekim Salı günü sanatseverlerle buluşuyor

Türk Edebiyatının usta kalemi Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 'Gulyabani'sinden, tüm zamanların yazarı William Shakespeare'in 'Yanlışlıklar Komedyası'na, İskender Pala'nın 'Leyla ile Mecnun'undan, Türk öykü ve tiyatro yazarı Haldun Taner'in 'Keşanlı Ali Destanı'na, Türk oyun yazarı Ekrem Reşit Rey'in 'Lüküs Hayat'ından, ünlü Alman tiyatro yazarı ve yönetmeni Bertolt Brecht'in 'Küçük Burjuva Düğünü'ne Adalet Ağaoğlu'nun 'Kozalar'ından Yılmaz Gruda'nın 'Kasetçiler'ine birçok oyun Devlet Tiyatrolarının bu sezon ilk turdaki yeni oyunlarından.

eni oyunların yanı sıra geçtiğimiz sezonlarda kapalı gişe oynayan Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey'i, Orhan Kemal'in 'Üç Kâğıtçı'sı, Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza'sı ve Moliere'in 'Cimri'si de bu sezon seyircilerin beğenisine sunulmaya devam edilecek.