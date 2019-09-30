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? Doğru yazılışı faliyet mi, faaliyet mi?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, faaliyet nasıl yazılır? ’ye göre faliyet mi, faaliyet mi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 30.9.2019 22:15 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 22:15
Faaliyet nasıl yazılır? Doğru yazılışı faliyet mi, faaliyet mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Faaliyet nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile faaliyet kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

FAALİYET NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''faaliyet'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Okuldaki tüm faaliyetlere katıldığım için onur belgesi almaya hak kazandım.

Bu faaliyete hep birlikte katılmamız gerekiyor.

DOĞRU: Faaliyet

YANLIŞ: Faliyet

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Faaliyet nasıl yazılır? Doğru yazılışı faliyet mi, faaliyet mi? TDK
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