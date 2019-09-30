Faaliyet nasıl yazılır? Doğru yazılışı faliyet mi, faaliyet mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Faaliyet nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile faaliyet kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

FAALİYET NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''faaliyet'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Okuldaki tüm faaliyetlere katıldığım için onur belgesi almaya hak kazandım.

Bu faaliyete hep birlikte katılmamız gerekiyor.

DOĞRU: Faaliyet

YANLIŞ: Faliyet