Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Floresan nasıl yazılır? Doğru yazılışı florasan mı, floresan mı? TDK

? Doğru yazılışı florasan mı, floresan mı?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, floresan nasıl yazılır? ’ye göre florasan mı, floresan mı? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 30.9.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 22:08
Floresan nasıl yazılır? Doğru yazılışı florasan mı, floresan mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Floresan nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile floresan kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

FLORESAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''floresan'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Floresan lambalarının nasıl ortaya çıktığını daha önce duydunuz mu?

Koridora yeni bir floresan lamba gerekiyor.

DOĞRU: Floresan

YANLIŞ: Florasan

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Floresan nasıl yazılır? Doğru yazılışı florasan mı, floresan mı? TDK
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN