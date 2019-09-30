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? Doğru yazılışı fondeten mi, fondöten mi?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, fondöten nasıl yazılır? ’ye göre fondeten mi, fondöten mi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 30.9.2019 22:17
Fondöten nasıl yazılır? Doğru yazılışı fondeten mi, fondöten mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Fondöten nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile fondöten kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

FONDÖTEN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''fondöten'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Fondötenimi çantama koymayı unutmuşum.

Yine fondötenim bitmiş. Akşam olmadan almaya gitmem gerekiyor.

DOĞRU: Fondöten

YANLIŞ: Fondeten

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