Gözaltı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''gözaltı'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, gözaltı nasıl yazılır? TDK'ye göre gözaltı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

GÖZALTI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''gözaltı'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Suçlular yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltı süresi sona ererek serbest bırakıldı.

Gözaltı torbaları için doğal yöntem izleyeceğim.