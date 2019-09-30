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İranlı sanatçı eserlerinde 'u böyle gördü

'da 16.YY'da inşa edilen sarayındaki Türk ve İslam Eserleri Müzesinde, kaligrafı sanatının önemli temsilcilerinden Esmail Rashvand’ın eserleri sanatseverlerle buluştu. Rashvand'ın çalışmaları büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 16:04
İranlı sanatçı eserlerinde İstanbul'u böyle gördü

İran'da 60 yıl önce temelleri atılan ve ''nakaşihat'' olarak bilinen modern kaligrafi sanatının sergilendiği müzede 22 eser bulunuyor.

Fotoğrafçı Kerim Songur'un aktardığı bilgiye göre çeşitli alfabelerin ve sayıların bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan sanat eserlerinin oluştuğu bu modern kaligrafi çalışmasında; Mevlana ,Hafız Şirazi gibi önemli düşünürlerin de felsefi sözleri dikkat çekiyor.

Esmail Rashvand, sergisindeki bir eserinde metropol bir şehir olan İstanbul'a da değindi. ''Kalabalıklık'' ve ''camilerin minareleri'' üzerinden simgelediği tablosu ile İstanbul üzerine izlenimlerini yansıtan Rashvand'ın bu eserine sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi.

"Bir bütün ile Allahı seveceksin ki ona layık olasın" Mevlana

"Gece karanlığında kırılırsan, şafağa benzersin." Hafız Şirasi

"Bir öğrenci geçiyordu dinimi de kalbimi de çalan birisi" Hafız Şirasi

16 Eylül Pazartesi günü başlayan sergi, 29 Eylül Pazar gününe kadar devam etti ve çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

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İranlı sanatçı eserlerinde İstanbul'u böyle gördü
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