Metrekare nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''metrekare'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, metrekare nasıl yazılır? TDK'ye göre metrekare birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

METREKARE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''metrekare'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

"Olmaz, ben bu karonun metrekaresini iki bine döşeyemem"