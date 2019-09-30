Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Ne yazık ki nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre ne yazık ki birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre ne yazık ki kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 16:47
Ne yazık ki nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''ne yazık ki'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, ne yazık ki nasıl yazılır? TDK'ye göre ne yazık ki birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

NE YAZIK Kİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''ne yazık ki'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Ne yazık ki yine kaybettik.

Ne yazık ki bu hafta da galibiyet göremedik.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ne yazık ki nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN