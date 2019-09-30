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? Doğru yazılışı penbe mi, pembe mi?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, pembe nasıl yazılır? ’ye göre penbe mi, pembe mi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 30.9.2019 16:06
Pembe nasıl yazılır? Doğru yazılışı penbe mi, pembe mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Pembe nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile pembe kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

PEMBE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''pembe'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Pembe renkli kıyafetimi saatlerce arasam da bulamadım.

Pembe çantayı çok içime sinerek satın aldım.

DOĞRU: Pembe

YANLIŞ: Penbe

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Pembe nasıl yazılır? Doğru yazılışı penbe mi, pembe mi? TDK
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