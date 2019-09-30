Saçma sapan nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''saçma sapan'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, saçma sapan nasıl yazılır? TDK'ye göre saçma sapan birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

SAÇMA SAPAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''saçma sapan'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Saçma sapan hareketlerin yüzünden buradan ayrıldı.

Öğretmenimiz saçma sapan hareketler yapan arkadaşlar yüzünden hepimizi cezalandırdı.