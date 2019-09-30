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? Doğru yazılışı saklanbaç mı, saklambaç mı?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, saklambaç nasıl yazılır? ’ye göre saklanbaç mı, saklambaç mı? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 30.9.2019 16:19
Saklambaç nasıl yazılır? Doğru yazılışı saklanbaç mı, saklambaç mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Saklambaç nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile saklambaç kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

SAKLAMBAÇ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''saklambaç'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Hep birlikte saklambaç oynamayı çok seviyorum.

Saklambaç oynamak için her sabah erkenden kalkıyorum.

DOĞRU: Saklambaç

YANLIŞ: Saklanbaç

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