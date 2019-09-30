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Şu anki nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’şu anki nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre şu anki birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre şu anki kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 16:09
Şu anki nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''şu anki'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, şu anki nasıl yazılır? TDK'ye göre şu anki birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

ŞUANKİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''şu anki'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Şu anki duruma göre yenileceğiz gibi görünüyor.

Eğer şu anki performansın olsaydı mutlaka kazanırdık.

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