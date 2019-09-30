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? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre tabii ki de birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre tabii ki de kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 16:20
Tabii ki de nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''tabii ki de'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, tabii ki de nasıl yazılır? TDK'ye göre tabii ki de birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

TABİİ Kİ DE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''tabii ki de'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Tabii ki de bende seni yalnız bırakmayacağım.

Akşam ki maçı tabii ki de izleyeceğim.

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Tabii ki de nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK
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