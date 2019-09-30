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Tarihin kapıları yeniden açıldı

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 27 Eylül’de yeniden ziyaretçilerle buluştu Salonları yenilenen müzede, ilk iki gün yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı

İHA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019
Tarihin kapıları yeniden açıldı
Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin ilk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzelerinde tarihin kapıları 27 Eylül'de yeniden ziyaretçilere açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'daki Neo- Klasik mimarinin en güzel ve görkemli örneklerinden biri olan Arkeoloji Müzeleri'nde "Sidon Kral Nekropolü" ile "Antik Çağ Heykeltıraşlığı" salonları yenilendi ve ziyaretçileriyle buluşmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın 27 Eylül'de açılışını yaptığı müzede, ilk iki günde yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandı. "İskender Lahdi" ve "Ağlayan Kadınlar Lahdi" gibi önemli eserlere ev sahipliği yapan müzedeki yenilenen bölümler yaklaşık 8 yıllık kapsamlı bir güçlendirme, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmasının ardından ziyaretçilere sunuldu.

UNUTULMAZ DENEYİM
Sultan II. Abdülhamit döneminde Osman Hamdi Bey'in Fransız mimar Aleksandre Vallaury'e yaptırdığı neo-klasik binada teşhir çalışmaları tamamlanan Salon 8 ile Salon 15 arasındaki bölümde yedi sergi salonu ve müze mağazası bulunuyor. Binanın ana girişi olan ve aynı zamanda kolosal "Tanrı Bes" heykelinin ziyaretçileri karşıladığı "Antik Çağ Heykeltıraşlığı" bölümünde Arkaik Dönem, Anadolu- Pers Dönemi ve Klasik Döneme ait heykeltıraşlık eserleri sergileniyor.

OSMAN HAMDİ BEY SALONU
Dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden Sidon Kral Nekropolü'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan İskender, Ağlayan Kadınlar, Tabnit, Satrap ve Likya Lahidi gibi eşsiz sanat eserleri ile de ziyaretçiler unutulmaz bir müze deneyimi yaşıyor. Ayrıca müzede, müzelerin kurucusu Osman Hamdi Bey'in yaşamı, müzeciliği, ressamlığı ve arkeolojik kazıları ile ilgili özel eşya, belge, büst, arkeolojik eserler ve kitapların sergilendiği Osman Hamdi Bey Salonu da bulunuyor.

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Tarihin kapıları yeniden açıldı
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