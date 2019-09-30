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nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’ nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre terk etmek birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre terk etmek kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 16:52
Terk etmek nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''terk etmek'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, terk etmek nasıl yazılır? TDK'ye göre terk etmek birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

TERK ETMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''terk etmek'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

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