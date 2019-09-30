Yapayalnız nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''yapayalnız'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, yapayalnız nasıl yazılır? TDK'ye göre yapayalnız birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

YAPAYALNIZ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''yapayalnız'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Yapayalnız kalsam da yine senin yanına gelmem.

Yapayalnız kaldım İstanbul'da