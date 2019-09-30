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? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre yer altı birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre yer altı kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 16:54
Yer altı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''yer altı'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, yer altı nasıl yazılır? TDK'ye göre yer altı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

YER ALTI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''yer altı'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Burada yer altında bulunan hazine olduğunu söylüyorlar.

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Yer altı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK
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