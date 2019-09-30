Yer altı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''yer altı'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, yer altı nasıl yazılır? TDK'ye göre yer altı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

YER ALTI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''yer altı'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Burada yer altında bulunan hazine olduğunu söylüyorlar.