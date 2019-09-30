Yeryüzü nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''yeryüzü '' olarak dikkat çekmektedir. Peki, yeryüzü nasıl yazılır? TDK'ye göre yeryüzü birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

YERYÜZÜ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''yeryüzü '' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Yeryüzü senin gibi güler yüzlü insanlarla dolu olsaydı.