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Bilinçaltı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’bilinçaltı nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre bilinçaltı birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? Bilinçaltı kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.10.2019 22:02
Bilinçaltı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''bilinçaltı'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, bilinçaltı nasıl yazılır? TDK'ye göre bilinçaltı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

BİLİNÇALTI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''bilinçaltı'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bilinçaltıma yerleşen olayı rüyamda da gördüm.

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