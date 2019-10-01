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’nde finalist filmler belli oldu

Bu yıl ilki düzenlenecek olan 1. Uluslararası Festivali’nin finalist filmleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 1.10.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 10:00
Erzincan Film Festivali’nde finalist filmler belli oldu

4-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Erzincan'da düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümüne bütün dünyadan 327 kısa filmin başvurusu alındı. 10 Eylülde sona eren başvuru sürecinden sonra ön jüri filmleri teker teker izledi ve 24 filmin finale kalmasına karar verildi. Şimdiki süreçte finale kalan filmler birbirinden ünlü ve alanlarında uzman kişilerden oluşan ana jüri huzurunda ödül için yarışacaklar.

Başkanlığını yönetmen Kutluğ Ataman'ın yaptığı ana jüri şu isimlerden oluşuyor:

  • Kutluğ Ataman – Yönetmen / Ana jüri başkanı
  • Tarkan Karlıdağ- Yönetmen
  • Veli Çelik - Yönetmen
  • Mahperi Uçar - Yapımcı
  • Şafak Bakkalbaşıoğlu- Yönetmen
  • Canan Kaya - Gazeteci
  • Wilma Elles- Oyuncu
  • Hakan Kurşun - yönetmen
  • Cengiz Bozkurt- Oyuncu
  • Nurdan Sever - Yapımcı
  • Asuman Dabak - Oyuncu
  • Nagihan Çakar Bikiç- Yönetmen /Akademisyen
  • Süleyman Civliz- Yönetmen/ Akademisyen

Heyecanı yarışın sonunda ödül alan filmler 18 Ekimde Erzincan'da gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanarak sahiplerine ulaşacak. Birinci seçilen filme 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL üçüncüye 5000 TL para ödülü ile birlikte 2 adet özel ödül de sahiplerine ulaşacak. Finale kalan filmlerin yönetmenlerinin festival koordinatörlüğünce istenen belgeleri ulaştırmaları gerekiyor. Daha önce 20 filmin finale kalacağı açıklanan festivalde ön jüri puanlaması sonucu 24 filmin finale kalmasına festival koordinatörlüğünce karar verildi.

Finalist filmler ise izleme sırasına göre şöyle sıralanıyor.

  • Abla
  • Kenan Diler
  • Pembe Kimlik
  • Tolunay Tekmek
  • FOTOĞRAF
  • OZAN TAKIŞ
  • Aylin
  • Ozan Yoleri
  • SERVİS
  • Ramazan Kılıç
  • Paradoks Bir Koşu
  • Evrim İnci
  • Kulak Misafiri
  • Ahmet Toğaç
  • Sonsuz
  • Murat Çetinkaya
  • Endişeli Bekleyiş
  • Selahaddin Eyüp Tan
  • İnanç
  • M.Sezer Bildiren
  • Dumandan Hikayeler
  • Ali Aktemur
  • Gümüş
  • Deniz Telek
  • Hayırlı Bir İş
  • Deniz Uymaz
  • Tünel
  • İsmail Eren Yalçın
  • Fegere
  • Cahit Kaya Demir
  • Kusurlu
  • Bilen Sevda Könen
  • Siyah Güneş
  • Arda Çiltepe
  • G.K.
  • İnan Erbil
  • 45 Saniye
  • Berk Erözer
  • Diş Ağrısı
  • Özer Kesemen
  • Rüyamda Ölü Gördüm
  • Ece Kınacı
  • Durakta Üç Kişi
  • Ensar Kaygusuz
  • Kuşçu
  • Celal Yücel Tombul
  • Kudüs'ün Işıkları
  • Abdülgafur Şahin

KAYNAK: HABER7

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Erzincan Film Festivali’nde finalist filmler belli oldu
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