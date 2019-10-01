Erzincan Film Festivali’nde finalist filmler belli oldu

4-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Erzincan'da düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümüne bütün dünyadan 327 kısa filmin başvurusu alındı. 10 Eylülde sona eren başvuru sürecinden sonra ön jüri filmleri teker teker izledi ve 24 filmin finale kalmasına karar verildi. Şimdiki süreçte finale kalan filmler birbirinden ünlü ve alanlarında uzman kişilerden oluşan ana jüri huzurunda ödül için yarışacaklar.
Başkanlığını yönetmen Kutluğ Ataman'ın yaptığı ana jüri şu isimlerden oluşuyor:
Heyecanı yarışın sonunda ödül alan filmler 18 Ekimde Erzincan'da gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanarak sahiplerine ulaşacak. Birinci seçilen filme 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL üçüncüye 5000 TL para ödülü ile birlikte 2 adet özel ödül de sahiplerine ulaşacak. Finale kalan filmlerin yönetmenlerinin festival koordinatörlüğünce istenen belgeleri ulaştırmaları gerekiyor. Daha önce 20 filmin finale kalacağı açıklanan festivalde ön jüri puanlaması sonucu 24 filmin finale kalmasına festival koordinatörlüğünce karar verildi.
Finalist filmler ise izleme sırasına göre şöyle sıralanıyor.
KAYNAK: HABER7