Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Güleryüz nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre Güleryüz birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre İşbaşı kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.10.2019 21:43 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 21:43
Güleryüz nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''Güleryüz'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, Güleryüz nasıl yazılır? TDK'ye göre Güleryüz birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

GÜLERYÜZ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''Güleryüz'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Kendisi çok güleryüzlü bir insandı.

Güleryüzlü olmadığı hiçbir anı görmedim.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güleryüz nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN