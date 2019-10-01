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? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre her an birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre her an kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.10.2019 21:50
Her an nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''her an'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, her an nasıl yazılır? TDK'ye göre her an birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

HER AN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''her an'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Her an çıkıp gelecek gibi hissediyorum.

Karşılaşmada her an gol sesi çıkabilir.

Her an yere düşecekmiş gibi duruyor.

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Her an nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK
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