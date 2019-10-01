Her an nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''her an'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, her an nasıl yazılır? TDK'ye göre her an birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

HER AN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''her an'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Her an çıkıp gelecek gibi hissediyorum.

Karşılaşmada her an gol sesi çıkabilir.

Her an yere düşecekmiş gibi duruyor.