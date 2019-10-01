Hoş bulduk nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''hoş bulduk'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, hoş bulduk nasıl yazılır? TDK'ye göre hoş bulduk birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

HOŞ BULDUK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''hoş bulduk'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Hoş bulduk. Sizleri çok özledim.