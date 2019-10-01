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Hoş bulduk nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’hoş bulduk nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre hoş bulduk birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre Hoş bulduk kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.10.2019 21:52 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 21:52
Hoş bulduk nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''hoş bulduk'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, hoş bulduk nasıl yazılır? TDK'ye göre hoş bulduk birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

HOŞ BULDUK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''hoş bulduk'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Hoş bulduk. Sizleri çok özledim.

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