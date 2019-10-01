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Kurdele nasıl yazılır? Doğru yazılışı kurdale mi, kurdele mi?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Kurdele nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, kurdele nasıl yazılır? ’ye göre kurdale mi, kurdele mi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 1.10.2019 22:47
Kurdele nasıl yazılır? Doğru yazılışı kurdale mi, kurdele mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Kurdele nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile kurdele kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

KURDELE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''kurdele'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Davetiyelerin üzerine kırmızı kurdele yapıştıracağız.

Doğum günü partisi için kurdele lazım.

DOĞRU: Kurdele

YANLIŞ: Kurdale

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Kurdele nasıl yazılır? Doğru yazılışı kurdale mi, kurdele mi? TDK
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