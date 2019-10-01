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Kuşburnu nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’kuşburnu nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre kuşburnu birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre İşbaşı kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.10.2019 22:34
Kuşburnu nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''kuşburnu'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, kuşburnu nasıl yazılır? TDK'ye göre kuşburnu birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

KUŞBURNU NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''kuşburnu'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bugün çay yerine kuşburnu içmeyi tercih ettim.

Kuşburnu pekmezinin sağlığa birçok faydası var.

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