Mağdur nasıl yazılır? Doğru yazılışı madur mu, mağdur mu? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Mağdur nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile mağdur kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

MAĞDUR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''mağdur'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Mağdur kişi rolünü oynamaktan vazgeçmelisin.

Her seferinde neden ben mağdur oluyorum?

DOĞRU: Mağdur

YANLIŞ: Madur