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Mağdur nasıl yazılır? Doğru yazılışı madur mu, mağdur mu?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Mağdur nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, mağdur nasıl yazılır? ’ye göre madur mu, mağdur mu? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 1.10.2019 23:08
Mağdur nasıl yazılır? Doğru yazılışı madur mu, mağdur mu? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Mağdur nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile mağdur kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

MAĞDUR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''mağdur'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Mağdur kişi rolünü oynamaktan vazgeçmelisin.

Her seferinde neden ben mağdur oluyorum?

DOĞRU: Mağdur

YANLIŞ: Madur

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