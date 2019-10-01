Matbaa nasıl yazılır? Doğru yazılışı matba mı, matbaa mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Matbaa nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile matbaa kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

MATBAA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''matbaa'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Düğün davetiyelerini çıkarabilmek için matbaa araştırıyorum.

Matbaaya giderek basılan kitabın son halini göreceğim.

DOĞRU: Matbaa

YANLIŞ: Matba