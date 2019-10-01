Materyal nasıl yazılır? Doğru yazılışı materyel mi, materyal mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Materyal nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile materyal kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

MATERYAL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''materyal'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

İhtiyacımız olan tüm materyalleri toplamamız gerekiyor

DOĞRU: Materyal

YANLIŞ: Materyel