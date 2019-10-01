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Materyal nasıl yazılır? Doğru yazılışı materyel mi, materyal mi?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Materyal nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, materyal nasıl yazılır? ’ye göre materyel mi, materyal mi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 1.10.2019 23:09
Materyal nasıl yazılır? Doğru yazılışı materyel mi, materyal mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Materyal nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile materyal kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

MATERYAL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''materyal'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

İhtiyacımız olan tüm materyalleri toplamamız gerekiyor

DOĞRU: Materyal

YANLIŞ: Materyel

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Materyal nasıl yazılır? Doğru yazılışı materyel mi, materyal mi? TDK
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