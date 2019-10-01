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, 'da film çekecek!

Devlet Başkanı 'in daveti üzerine , projesinin çekimlerine mekan bakmak için Kiev'e geldi. Hollywood sinemasının ünlü oyuncusu ve yönetmen Tom Cruise, yeni filmini Ukrayna'da çekmeyi planlıyor.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 16:52
Tom Cruise, Ukrayna'da film çekecek!
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in daveti üzerine Tom Cruise, yeni film projesinin çekimlerine mekan bakmak için Kiev'e geldi.

Hollywood sinemasının ünlü oyuncusu ve yönetmen Tom Cruise, yeni filmini Ukrayna'da çekmeyi planlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Cruise, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in daveti üzerine başkent Kiev'e geldi.

Zelenskiy, Cruise'u makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Görüşmede, Cruise, yeni film projesi olduğunu, bunun çekimlerini yapmak için Ukrayna'da bazı bölgelerle ilgilendiğini, bu amaçla Ukrayna'yı ziyaret ettiğini ifade etti.

"ÜLKEYİ CAZİP HALE GETİRECEĞİNE EMİNİM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Cruise'a kendi sinema deneyimini anlattı.

Kısa süre önce Ukrayna Parlamentosunun yabancı yapımcı firmaların ülkede çekim yapması için kolaylıklar sağlayacak yasa çıkardığını hatırlatan Zelenskiy, "Bu yasanın dünya sinema yapımcılarının yatırım yapması için ülkeyi cazip hale getireceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

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Tom Cruise, Ukrayna'da film çekecek!
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