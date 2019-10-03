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56. 'ne doğru

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek 'nin ""nda jüri önüne çıkacak 15 film belli oldu.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 13:03
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması"nın ön jürisi, yönetmen ve senarist Nazlı Elif Durlu, sinema yazarı Senem Erdine ve yönetmen Nehir Tunu'dan oluştu.

ÖN JÜRİ 215 FİLM ARASINDAN 15 FİLMİ YARIŞMAYA ADAY GÖSTERDİ

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda, "Ablam", "Ah, Asumanı", "Aylin", "Ben değilim", "Bugün ölmek istemiyorum", "Duyuyor musun anne?", "Günlerin ardından", "Lupus", "Mavi arabam", "Orada", "Öğle arası", "Siyah güneş", "Taş", "Yabancı" ve "Yağmur olup şehre düşüyorum" filmleri yer alacak.

Filmler, 20 bin lira değerindeki "en iyi film ödülü" ve 10 bin lira değerindeki "jüri özel ödülü" için yarışacak.

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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
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