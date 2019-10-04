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Mabel'den müzikal şölen!

'da üst üste iki akşam hayranları ile buluşan başarılı sanatçı , ikinci performansında da kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Giriş Tarihi: 4.10.2019 11:00
Mabel'den müzikal şölen!

Kerki Solfej tarafından düzenlenen konserlerde yaklaşık 10.000 hayranıyla kucaklaşan Mabel Matiz, tercih ettiği sahne kıyafetleriyle de bir kez daha tarzını ortaya koyarak adeta mini bir defileye imza attı.



Koserin ikinci bölümünde seyircilerin arasına girerek şarkılarını binlerce kişili koro eşliğinde seslendiren başarılı sanatçı, performansı boyunca hiç bir isteği geri gevirmeyerek bir çok şarkıya defalarca bis yapıp konserini tam anlamıyla bir müzikal şölene çevirdi.

Finalde konfeti yağmuru ile coşkuyu ikiye katlayan Mabel Matiz'i dinlemeye gelenler arasında Samsun Demir, Melek Mosso ve Yağmur Sarıoğlu gibi ünlü isimlerde yer aldı.

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Mabel'den müzikal şölen!
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