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İllüzyon dünyasına yolculuk bu müzede... İzleyenler de şaşırıyor!

'nda 'ndeki Narmanlı Han'da Temmuz ayında kapılarını ziyaretçilerine açan İllüzyon Müzesi, her yaştan ziyaretçiyi ağırlayarak illüzyon dünyasında ilginç bir yolculuğa çıkarıyor.

Giriş Tarihi: 8.10.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 11:43
İllüzyon dünyasına yolculuk bu müzede... İzleyenler de şaşırıyor!

'nda 'ndeki Narmanlı Han'da Temmuz ayında kapılarını ziyaretçilerine açan İllüzyon Müzesi, her yaştan ziyaretçiyi ağırlayarak illüzyon dünyasında ilginç bir yolculuğa çıkarıyor.

İlk olarak 2015 yılında Zagreb'de açılan İllüzyon Müzesi artık İstanbul'da. Berlin, New York, Atina gibi 15 farklı dünya şehrinde bulunan İllüzyon Müzesi'nde çok sayıda etkinlik odası yer alıyor. Müzeyi ziyaret edenlerin çektiği fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Vortex Tüneli, Ames Odası, Sonsuzluk Odası müzede ilgi gören odalardan yalnızca birkaçı. Müze, bir dizi yeni ve keşfedilmemiş illüzyon sayesinde son derece büyüleyici görsel, duyusal ve eğitsel bir deneyim yaşatıyor.

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İllüzyon dünyasına yolculuk bu müzede... İzleyenler de şaşırıyor!
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