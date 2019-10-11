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56. 'nde Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kategorisinde yarışacak filmler belirlendi

56. kapsamında gerçekleştirilen Antalya Film Forum'da, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kategorisinde yarışacak filmler belirlendi.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 14:50
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kategorisinde yarışacak filmler belirlendi

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek festival kapsamında, Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde gerçekleştirilecek Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kategorisine 97 proje başvuru yaptı.

Ön jüri, yaptıkları değerlendirmenin ardından 10 filmi seçti.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kategorisinde; Emine Emel Balcı'nın "Buradayım, İyiyim", Ferit Karol'un "Kumbara", İnan Temelkuran'ın "95 Yazı", Kenan Kavut'un "Papaz Büyüsü", Mehmet Emin Timur'un "Cemal", Murat Düzgünoğlu'nun "Köpekle Kurt Arasında", Nazlı Eda Noyan'ın "Kız Kardeşlerin Masalı", Pınar Yorgancıoğlu'nun "Karanlıkta Islık Çalanlar", Ramin Matin'in "Buhar" ve Ümran Safter'in "Son Celse" projeleri yarışacak.

Filmler, 28-30 Ekim'de jüri karşısına çıkacak ve toplamda 90 bin lira ödül dağıtılacak.

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