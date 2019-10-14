Emekli emniyet müdürüne İtalya’dan edebiyat ödülü

BUGÜN NELER OLDU

Şiirleri22 dile çevrilen ve birçok ülkede yayınlanan, aynı zamanda "Güvenli Okul" projesinin mimarı eski emniyet müdürü Osman Öztürk'e, İtalya Senatosu'nda Uluslararası Edebiyat Ödülü verilecek. 25 yıldır hukuk ve devlet adamlarına ödül veren, bu yıl ilk kez uluslararası boyutta edebiyatçılara ödül düzenleyen saygın STK kuruluşu "Tulliola - Renato Filippelli" 2019 ödül sahipleri arasında Osman Öztürk de yer aldı. 18 Ekim Cuma günü Roma'da İtalyan Parlamentosu Senatosu'nda gerçekleşecek ödül törenine Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da katılacak. Şiirleri 22 dile çevrilen ve birçok ülkede yayınlanan Osman Öztürk, İtalya'da uluslararası şiir yarışması "Vitruvio Ödülü 2018" kapsamında Premıo Vitruvio ödülüne de layık görülmüştü. 9 şiir kitabı bulunan ve Avrupa'da Türk Edebiyatını başarıyla temsil eden Öztürk'ün kitapları ilgi görüyor