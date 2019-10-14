Galata Köprüsü’nde ‘rastgele’ dediler

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BUGÜN NELER OLDU

atıh Belediyesi ile Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneğinin (KUMDER) iş birliğiyle düzenlenen 15. Tarihi Yarımada Balık Festivali kapsamında Galata Köprüsü'nde oltayla balık tutma yarışması düzenlendi. Sabah erken saatlerde başlayan 97 kişinin katıldığı yarışma öğlen tamamlandı. En çok balık tutan Mustafa Altun birinci, Ramazan Ceylan ikinci, Muhammet Korkmaz ise üçüncü oldu. Yarışmacılara çeşitli ödüller verildi. KUMDER Başkanı Kemal Duranoğlu, yaptığı açıklamada, festivalin amacının farkındalık yaratmak olduğunu belirterek "Küresel ısınmaya karşı vatandaşlarımıza bir mesaj vermek ve bunu yaparken de vatandaşlarımıza ikramda bulunmak istedik" diye konuştu.