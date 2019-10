Kayseri'de 8 milyon yıllık yeni fosiller bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl Eylül ayında Yamula Baraj Gölü kıyısında Taşhan Mahallesi kırsalında başlatılan kazı çalışmalarına ara veren kazı ekibi, çalışmalarını bölgenin 70 kilometre güneydoğusundaki Barsama bölgesine kaydırdı. Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya ve ekibinin gerçekleştirdiği yaklaşık 15 gündür sürdürdüğü kazı çalışmalarında, 8 milyon yıllık üç toynaklı at, gergedan, bovidae, zürafa ve boş boynuzlu canlılara ait fosil bulundu.

'HER YERDE FOSİL ÇIKIYOR'

Uzman Antropolog Özge Kahya, bölgedeki çalışmaların 15 gündür sürdüğünü söyleyerek, "Barsamada bulunan fosiller genelde 7-8 milyon öncesine ait 3 toynaklı at, zürafa, gergedan, bovid ve boş boynuzlular. Bu da bize kazı alanının o yıllarda ormanlık alan olduğunu gösteriyor. Erkilet Yamula barajı kıyısında çıkan fosillerle Barsama'da çıkan fosiller aynı döneme aittir. Ancak fauna (belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümüne verilen ad) olarak bambaşkadır. Yamula'da ki gibi büyük hayvan fosilleri bulmak zor burada, daha küçük ebatlarda fosil çıkıyor. Şimdilik fosilin diş, çene, uzun kemik kalıntılarına ulaştık. Barsamada suyun ve rüzgârın açmış olduğu dev yarıklarda fosilleri bulduk. Kazmaya başladığımız günden beri her yerde fosil çıkıyor. Bu durumda kazı çalışma alanı genişleyebilir. Kayseri fosil lokalitesi olarak çok zengin" diye konuştu.

Bölgedeki kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

