Rahmaninov Kraliçesi’yle resitaller başladı

İ

BUGÜN NELER OLDU

stanbul Resitalleri yeni sezonunu önceki akşam açtı. Sabah ve Daily Sabah'ın ana medya sponsoru olduğu İstanbul Resitalleri'nin 13. Sezon Açılışı, YouTube videoları 40 milyondan fazla izlenen ve "Rahmaninov Kraliçesi" olarak tanımlanan 1973 doğumlu Ukrayna asıllı Amerikalı piyanist Valentina Lisitsa ile gerçekleşti. Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de gerçekleşen konserde ünlü piyanist performansıyla büyük beğeni kazandı. Yaklaşık 40 albümü ve konserlerinde sergilediği güçlü yorumculuğu ile 21. yüzyılın en sıra dışı piyanistlerinden biri olarak kabul edilen, Rus piyano ekolünün uluslararası arenadaki en büyük isimlerinden, 1955 doğumlu usta piyanist Nikolai Demidenko, 15 Kasım'da İstanbul Resitalleri'nde olacak. 2019'un son resitalini ise 20 Aralık'ta İsviçre'de düzenlenen Clara Haskil Uluslararası Piyano Yarışması 1999 Birincisi, "New Ross" ve "Music for Galway" gibi İrlanda'daki iki önemli festivalin de müzik direktörü, İrlandalı virtüöz Finghin Collins verecek.