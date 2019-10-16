Beş yıldır gömülü olan yunusun iskeleti EÜ Tabiat Tarihi Müzesinde

İzmir Çeşme'ye bağlı Ildırı beldesi sahilinde ölü olarak karaya vuran yunus, bundan 5 yıl önce Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesinde iskeletinin sergilenmesi için organik kısımları çürümek üzere toprağa gömülmüştü. Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesinde görevli bilim insanları tarafından bundan 5 yıl önce gömülen yunusun, iskeleti sergilenmek üzere topraktan çıkarıldı. Yunus'un iskeletine doğal şekli verilerek, sergilenmek üzere Tabiat Tarihi Müzesine alındı. Gömüldüğünde boyunun 2.35 metre, ağırlığının da 250 kilogram olduğu kaydedilen şişe burunlu yunusun çıkarılan iskeletinin de büyük olduğu görüldü.

Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tümel Tansu Kaya koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalışmaya EÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Yaşa, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Çiçek ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencileri katıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bundan 5 yıl önce organik kısımları çürümek üzere toprağa gömülen şişe burunlu yunusu araştırmacılarımıza kaynak oluşturması amacıyla çıkarıyoruz. Şişe Burunlu Yunus (afalina) iskeleti üniversitemiz bilim insanları tarafından bilime kazandırıldı. Özellikle temel bilimlerde anatomi çalışacak bilim insanlarına ve öğrencilere önemli veriler sunacak. Ayrıca her yıl yüzlerce ilk-orta ve lise öğrencilerinin ziyaret ettiği Tabiat Tarihi Müzemizde sergilenecek. Bu tür çalışmalarla bilime destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şişe Burunlu Yunus olarak geçen Tursiops Truncatusların 3.8 metre boya ve 650 kilogram ağırlığa kadar çıkabileceğini belirten Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Çıkardığımız şişe burunlu yunus iskeleti Tabiat Tarihi Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde eğitim amaçlı sergilenecektir. Bu iskelet Zooloji Anabilim Dalı için önemli olduğu kadar Biyoloji Bölümü öğrencileri için de önemli bir tür olacaktır" dedi.

Türkiye'de halka açık sergilenen türün ilk örneği olacağının altını çizen Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Çiçek ise "Türkiye'de yalnızca iki ya da üç örnek mevcuttur. Ancak üniversitemize gelen ziyaretçilere açık olarak sergilenen tek örnek olacaktır" diye konuştu.

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