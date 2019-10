Red Bull Music Festival İstanbul 15 gün boyunca şehre benzersiz bir festival anlayışı getirdi

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul'da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul, 1-15 Ekim tarihleri arasında 10 bin müzikseverle buluştu. 5 benzersiz konsept ile 15 güne ve 6 ayrı mekâna yayılan festival, Red Bull'un müzikteki yenilikçi misyonunu yansıtarak şehri müzikle ele geçirdi.

Festivalin kalbi Red Bull House of Music'te attı

Festivale ev sahipliği yapan Red Bull House of Music Akaretler No: 37-39 adresinde; 15 gün boyunca radyo programları, söyleşiler ve ortak çalışma alanları ile sanatseverleri ağırladı. Ceza, Nükhet Duru, Ayben, Baneva, Can Bonomo gibi sanatçıları misafir eden Red Bull House of Music, bunlara ek olarak Ebru Yıldız, Aylin Güngör ve Steve Gullick'in eserlerinin yer aldığı karma bir fotoğraf sergisi ile sanatseverleri ücretsiz olarak konuk etti.

Afrika ezgileri Boğaz'a yayıldı

3 Ekim Perşembe günü konsept gecelerin ilki Alpha Beat Night ile Feriye'de Boğaz'ın eşsiz manzarasında dans müziği ve rap'i kendi meşrebinde harmanlayan Ata Kak'ın yanı sıra Ammar 808 ve Undomondo; müzikseverlere modern Afrika ezgileriyle dolu benzersiz bir gece yaşattı. Afrika'nın eğlenceli, enerjik ve özgün ritimleri geceye dağıldı ve ortaya görkemli bir atmosfer çıktı.

4 Ekim Cuma akşamı Borusan Müzik Evi'nde yapılan Aposynthesis Night modern çağda yeni müzik tarzlarının doğuşuna imkân veren synthesizer'ı başrole taşıdı. Bu özel gecede synthesizer müziğinin deneysel ve özgün örnekleri, dünyaca tanınmış müzisyenler; Demdike Stare, Christelle Gualdi'nin solo projesi Stellar Om Source, Lucrecia Dalt ve geçen yıl Türkiye'den Red Bull Music Academy için seçilen üç isimden biri olan Akkor'un performansları ile meraklısıyla buluşturdu.

