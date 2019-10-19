Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ‘Reis Bey’ sahnelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bu yıl Reis Bey'i sahneden kaldırmasının ardından Zeytinburnu Belediyesi oyunun sahnelenmesi kararını almıştı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Devlet Tiyatroları'nın ilk yetişkin oyunu Reis Bey'in Zeytinburnu'nda sahnelenmesinden dolayı çok memnun olduğunu ifade etti. Reis Bey oyununun prömiyerine vatandaşlardan da yoğun ilgi vardı.

"REİS BEY'İ İSTANBUL'DA İLK KONUK EDEN BELEDİYE OLMAKTAN SON DERECE MEMNUNUZ"

Zeytinburnu'nda sahnelenecek Reis Bey tiyatro oyununun prömiyeri öncesi konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu sezonda Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatrosu'na Zeytinburnu sahnesini açtık. Yetişkinler için ilk oyunumuz olan Reis Bey, benim Kültür ve Turizm Müsteşarlığı yaptığım dönemimde sahneye konan ve prömiyerini Genel Müdürümüz ile birlikte izlediğimiz bir oyundu.

Bu yıl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları birçok oyun ile birlikte Necip Fazıl'ın ölümsüz eseri Reis Bey'i maalesef repertuarından kaldırdı. Devlet Tiyatromuzun ilçemizde gösterime koyduğu ilk yetişkin oyunu Reis Bey oldu. Daha önce de çocuk oyunumuz vardı ama yetişkin oyununun bugün ilk gösterimini sanatseverler ile birlikte izledik. Bu kapsamda 4 gösterim yapılacak. Cumartesi 2 gösterim var, bir de Pazar günü olmak üzere 4 gösterim var. Böylelikle Necip Fazıl'ın ölümsüz eserini İstanbullularla buluşturmuş olduk. Devlet Tiyatromuz her ay 3 hafta burada sahne açacak. Reis Bey'i İstanbul'da ilk ağırlayan belediye olmaktan son derece memnunum. Benim açımdan şöyle bir özelliği var; Müsteşarken sahneye konan bir oyuna şimdi belediye başkanı sıfatıyla ev sahipliği yapıyoruz. Bundan açıkçası çok memnuniyet duyuyorum. Bu oyunun burada sergilenmesi için katkıda bulunan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne ve bütün eski mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi muhteşemdiler." diye konuştu.