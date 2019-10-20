Reis Bey Zeytinburnu’nda perde açtı

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Necip Fazıl Kısakürek'in unutulmaz eseri Reis Bey 2019-2020 Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bu yıl Reis Bey'i sahneden kaldırmasının ardından Zeytinburnu Belediyesi oyunun sahnelenmesi kararını almıştı. Reis Bey oyununun prömiyerine vatandaşlardan da yoğun ilgi vardı.Oyununun prömiyeri öncesi konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu sezonda Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatrosu'na Zeytinburnu sahnesini açtık. Yetişkinler için ilk oyunumuz olan Reis Bey, benim Kültür ve Turizm Müsteşarlığı yaptığım dönemimde sahneye konan ve prömiyerini Genel Müdürümüz ile birlikte izlediğimiz bir oyundu. Devlet Tiyatromuz ayda 3 hafta burada sahne açacak" dedi.Yönetmenliğini Özer Tunca'nın üstlendiği; Osman Nuri Ercan, Çetin Zafer Aras, Zafer Güllü ve Selma Bayraktargil gibi tecrübeli oyuncuların eserin derinlikli karakterlerini üstlendiği oyun iki perdeden oluşuyor.