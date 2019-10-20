Tiran’da Türk Günleri başladı

BUGÜN NELER OLDU

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk kültürünün, yemek ve müziğinin tanıtılması amacıyla düzenlenen 'Türkiye Günleri' başladı. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, "Türkiye ile Arnavutluk arasında kökleri yüzyıllara dayanan çok sağlam tarihi, kültürel, dinsel, sosyal bağlar var. Biz, Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla düzenlediğimiz bu etkinlikle aslında kökleri, geçmişten gelen bu bağları Tiran'daki genç nesillerle ve onların alıp ilerideki nesillere aktaracağı bir bağı, bir köprüyü oluşturuyoruz" dedi. Türkiye Yardım Sevenler Derneği ise Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te konser programı düzenledi. Cumhuriyet'in 96. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen program Üsküp'teki Ordu Evi'nde yapıldı. Programa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.